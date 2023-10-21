Тужилов Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тужилов Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

1975 г.р.
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Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1975

Сын: Тужилов Юрий Викторович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
19.06.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Уфа, Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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