Захарова Параскева Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова Параскева Емельяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захаров Пётр Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.

Сын: Захаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1894 ст.

Сын: Захаров Константин Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.

Сын: Захаров Александр Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.

Дочь: (Захарова) Вера Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.

Сын: Захаров Иван Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.04.1902 ст.

Дочь: (Захарова) Ирина Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.

Дочь: (Захарова) Мария Петровна

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.

Сын: Захаров Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич

Тимофеевка, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
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Смерть
Неизвестно

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