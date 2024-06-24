Захарова Параскева Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1889 ст.
Сын: Захаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
03.06.1894 ст.
Сын: Захаров Константин Петрович
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
09.12.1895 ст.
Сын: Захаров Александр Петрович
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
06.09.1897 ст.
Дочь: (Захарова) Вера Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
21.06.1900 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
04.04.1902 ст.
Дочь: (Захарова) Ирина Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
04.08.1905 ст.
Дочь: (Захарова) Мария Петровна
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
Рождение ребёнка
07.04.1907 ст.
Отец ребёнка: Захаров Пётр Матвеевич
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Смерть
Неизвестно