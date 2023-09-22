Буркова (Горшкова) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буркова (Горшкова) Людмила Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.06.1949

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1974

Дочь: Мартынова Татьяна Анатольевна

Отец ребёнка: Бурков Анатолий Александрович

Рождение ребёнка
08.12.1976

Сын: Бурков Владимир Анатольевич

Отец ребёнка: Бурков Анатолий Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурков Анатолий Александрович

Место жительства
Неизвестно
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
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