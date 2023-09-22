Буркова (Горшкова) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.06.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.06.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1974
Дочь: Мартынова Татьяна Анатольевна
Отец ребёнка: Бурков Анатолий Александрович
Рождение ребёнка
08.12.1976
Сын: Бурков Владимир Анатольевич
Отец ребёнка: Бурков Анатолий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно