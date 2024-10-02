Hämäläinen (Leskinen / Leskin) Iida Ollintytär
Место рожденияImpilahti, Finland
Дата рождения16.06.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1880
Отец: Leskinen / Leskin Olli Taavetinpoik
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1903
Сын: Hämäläinen Pekka Juhonpoika
Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Paavonpoika
Рождение ребёнка
15.01.1906
Сын: Hämäläinen Paavo Juhonpoika
Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Paavonpoika
Смерть
Неизвестно