Hämäläinen (Leskinen / Leskin) Iida Ollintytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Hämäläinen (Leskinen / Leskin) Iida Ollintytär

Место рождения

Impilahti, Finland

Дата рождения

16.06.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1880

Отец: Leskinen / Leskin Olli Taavetinpoik

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Hämäläinen Juho Paavonpoika

Рождение ребёнка
19.12.1903

Сын: Hämäläinen Pekka Juhonpoika

Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Paavonpoika

Рождение ребёнка
15.01.1906

Сын: Hämäläinen Paavo Juhonpoika

Отец ребёнка: Hämäläinen Juho Paavonpoika

Смерть
Неизвестно

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