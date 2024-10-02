Leskinen / Leskin Olli Taavetinpoik
Место рожденияPausu, Impilahti, Finland
Дата рождения08.12.1839
Дата смерти16.02.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1839
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1868
Сын: Leskinen / Leskin Olli Ollinpoika
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1880
Дочь: Hämäläinen (Leskinen / Leskin) Iida Ollintytär
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.02.1910