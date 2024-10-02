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Leskinen / Leskin Olli Taavetinpoik

Место рождения

Pausu, Impilahti, Finland

Дата рождения

08.12.1839

Дата смерти

16.02.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1800 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1839

Отец: не указан

Мать: Leskinen / Leskin (Lätti) Liisa (Elisabet) Mikontytär

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1868

Сын: Leskinen / Leskin Olli Ollinpoika

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1880

Дочь: Hämäläinen (Leskinen / Leskin) Iida Ollintytär

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.02.1910

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