Носенко Стефан Матвеев
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти20.10.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Носенко Матвей Григорьевич
Мать: Носенко Вера Тимофеева
Рождение ребёнка
18.07.1877
Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева
Рождение ребёнка
18.08.1879
Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева
Рождение ребёнка
03.08.1889
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Носенко Мария Моисеева
Смерть
20.10.1889
Причина смерти: от водяной