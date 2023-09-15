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Носенко Стефан Матвеев

Место рождения

Богуславец, Черкаська область

Дата рождения

1832

Дата смерти

20.10.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Носенко Матвей Григорьевич

Мать: Носенко Вера Тимофеева

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.07.1877

Сын: Носенко Емилиан Стефанов

Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Носенко Лавр Стефанов

Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.08.1889

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Носенко Мария Моисеева

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носенко Мария Моисеева

Смерть
20.10.1889
Причина смерти: от водяной
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