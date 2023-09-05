Носенко Вера Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Ефросинья
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1823
Сын: Носенко Иван Матвеев
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1827
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1831
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно