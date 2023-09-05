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Носенко Вера Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Носенко Кирилл Матвеев

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Ефросинья

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Носенко Иван Матвеев

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1827

Сын: Носенко Василий Матвеев

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Носенко Василь Матвеев

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Носенко Стефан Матвеев

Отец ребёнка: Носенко Матвей Григорьевич

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Матвей Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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