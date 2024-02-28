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Носенко Мария Моисеева

Место рождения

Богуславец, Черкаська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.07.1877

Сын: Носенко Емилиан Стефанов

Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
18.08.1879

Сын: Носенко Лавр Стефанов

Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
03.08.1889

Дочь: Евдокия Стефанова

Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Стефан Матвеев

Смерть
Неизвестно
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