Носенко Мария Моисеева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.07.1877
Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
18.08.1879
Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев
Рождение ребёнка
03.08.1889
Дочь: Евдокия Стефанова
Отец ребёнка: Носенко Стефан Матвеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно