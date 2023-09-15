Ивченко Игнат Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1720
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720
Отец: Ивченко Тимофей Евгеньевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1758
Сын: Ивченко Андрей Игнатьевич
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
1766
Сын: Ивченко Григорий Игнатович
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна
Рождение ребёнка
1775
Сын: Ивченко Герасим Игнатьевич
Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна
Смерть
1811
Похороны
Неизвестно