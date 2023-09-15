Ивченко Игнат Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивченко Игнат Тимофеевич

Место рождения

Кривая Лука

Дата рождения

1720

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1720

Отец: Ивченко Тимофей Евгеньевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1758

Сын: Ивченко Андрей Игнатьевич

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
1766

Сын: Ивченко Григорий Игнатович

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Ивченко Герасим Игнатьевич

Мать ребёнка: Ивченко Марфа Родионовна

Смерть
1811
Похороны
Неизвестно
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