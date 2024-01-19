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Кушаковский Алексей Мартинианович

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Место рождения

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1840 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1903 г.р.

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Кушаковский Мартиниан Мартемьян

Мать: не указана

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
27.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кушаковская Наталья Ксенофонтовна

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1903

Сын: Кушаковский СЕРГЕЙ ? Алексеевич

Мать ребёнка: Кушаковская Наталья Ксенофонтовна

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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