Кушаковский Алексей Мартинианович
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Кушаковский Мартиниан Мартемьян
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1899
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кушаковская Наталья Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Кушаковский СЕРГЕЙ ? Алексеевич
Мать ребёнка: Кушаковская Наталья Ксенофонтовна
Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно