Кушаковская (Велиж) Наталья Ксенофонтовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кушаковская (Велиж) Наталья Ксенофонтовна

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Место рождения

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ксенофонт

Мать: не указана

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кушаковский ? Алексеевич

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Рождение ребёнка
27.06.1899

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович

Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
Велиж, Велижский муниципальный район, Смоленская область

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