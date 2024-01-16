Кушаковская (Велиж) Наталья Ксенофонтовна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кушаковский Алексей Мартинианович
Западная Двина, Западнодвинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.06.1899
Смерть
Неизвестно