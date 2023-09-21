Ермоленко Анна Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1875 ст.
Дочь: Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Ермоленко Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Ермоленко Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Ермоленко Александр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Обиходы, Житомирська область
Смерть
Неизвестно