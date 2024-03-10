Лисовская Мавра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1807
Сын: Лисовский Фёдор Семёнович
Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович
Рождение ребёнка
1808
Сын: Лисовский Феофан Семёнович
Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Лисовский Спиридон Семёнович
Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно