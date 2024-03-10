Лисовская Мавра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовская Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1807

Сын: Лисовский Фёдор Семёнович

Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Сын: Лисовский Феофан Семёнович

Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1811

Сын: Лисовский Спиридон Семёнович

Отец ребёнка: Лисовский Семён Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лисовский Семён Иванович

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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