Лисовский Феофан (Ксенофонт) Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лисовский Феофан (Ксенофонт) Семёнович

Место рождения

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Лисовский Семён Иванович

Мать: Лисовская Мавра Петровна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.11.1835

Сын: Лисовский Степан Феофанович

Мать ребёнка: Лисовская Мавра Степановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Восприемники: Уфимского уезда Симского завода служитель Ефим Григорьевич Горшков и Кагинского завода служителя Семёна Абрамова дочь Гликерия.
Бракосочетание
08.02.1842

Жена: Колесникова Феодора Яковлевна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Вдова. По первому мужу Колесникова.
Рождение ребёнка
1846

Сын: Лисовский Матвей Ксенофонтович

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская Александра Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лисовская Анастасия Феофановна

Мать ребёнка: не указана

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лисовская Мавра Степановна

Кага, Белорецкий муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
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