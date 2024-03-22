Лисовский Феофан (Ксенофонт) Семёнович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Лисовский Семён Иванович
Мать: Лисовская Мавра Петровна
Рождение ребёнка
25.11.1835
Сын: Лисовский Степан Феофанович
Мать ребёнка: Лисовская Мавра Степановна
Восприемники: Уфимского уезда Симского завода служитель Ефим Григорьевич Горшков и Кагинского завода служителя Семёна Абрамова дочь Гликерия.
Бракосочетание
08.02.1842
Вдова. По первому мужу Колесникова.
Рождение ребёнка
1846
Сын: Лисовский Матвей Ксенофонтович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лисовская Анастасия Феофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно