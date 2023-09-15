Иван Александров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Александр Захаров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1844
Дочь: Марья Ивановна
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Федор Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Харитоновна
Смерть
Неизвестно