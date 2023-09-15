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Иван Александров

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1788 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1819 г.р.

Дети

Около 1837 г.р.
Около 1840 г.р.
Около 1844 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Александр Захаров

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Дочь: Марья Ивановна

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Федор Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Харитоновна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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