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Сигорский Сергей Артёмович

Место рождения

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

03.10.1877 ст.

Дата смерти

1946

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1877 ст.

Отец: Сигорский Артём Пиманович

Мать: Сигорская Васса Евгеньевна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Жена: Сигорская Акулина Антоновна

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.05.1902 ст.

Жена: Сигорская Татьяна Константиновна

Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1906 ст.

Сын: Сигорский Ефим Сергеевич

Мать ребёнка: Сигорская Татьяна Константиновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.

Сын: Сигорский Трофим Сергеевич

Мать ребёнка: Сигорская Татьяна Константиновна

Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
1946
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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