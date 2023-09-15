Сигорский Сергей Артёмович
Место рождения
Дата рождения03.10.1877 ст.
Дата смерти1946
ПолМужской
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1877 ст.
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
26.05.1902 ст.
Неведро, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
10.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Сигорская Татьяна Константиновна
Рождение ребёнка
18.09.1913 ст.
Сын: Сигорский Трофим Сергеевич
Мать ребёнка: Сигорская Татьяна Константиновна
Смерть
1946