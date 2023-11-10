Сигорская (Юринова) Акулина Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сигорская (Юринова) Акулина Антоновна

Место рождения

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд

Дата рождения

08.06.1880 ст.

Дата смерти

29.03.1902 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Полуйково, Чернецовская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
23.01.1900 ст.

Муж: Сигорский Сергей Артёмович

Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.03.1902 ст.
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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