Сигорская (Юринова) Акулина Антоновна
Место рождения
Дата рождения08.06.1880 ст.
Дата смерти29.03.1902 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.06.1880 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1900 ст.
Чернецово, Невельский муниципальный район, Псковская область
Смерть
29.03.1902 ст.
Лешни, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область