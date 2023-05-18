Мельников Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Леонид

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Владимир Леонидович

Мать ребёнка: Мельникова Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Борис Леонидович

Мать ребёнка: Мельникова Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Нина

Смерть
Неизвестно
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