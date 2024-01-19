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Мышин Иван Васильевич

Место рождения

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

20.05.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877

Отец: Мышин Василий Петрович

Мать: Гусева Евдокия Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.06.1900

Дочь: Александра Ивановна (Подкидыш)

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
30.04.1917

Жена: Анна Фёдоровна

второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1918

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Анна Фёдоровна

Шилово, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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