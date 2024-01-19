Мышин Иван Васильевич
Место рождения
Дата рождения20.05.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1877
Отец: Мышин Василий Петрович
Мать: Гусева Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.06.1900
Дочь: Александра Ивановна (Подкидыш)
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Бракосочетание
30.04.1917
Жена: Анна Фёдоровна
второй брак
Рождение ребёнка
10.02.1918
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Анна Фёдоровна
Смерть
Неизвестно