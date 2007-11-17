Шмонин Федор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШмонин Федор Иванович

Шмонин Федор Иванович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Шмонин Иван Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1908

Дочь: Шмонина Марфа Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
07.04.1910

Сын: Шмонин Кирилл Федорович

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Шмонин Борис Федорович

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Шмонина Анна Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
23.01.1924

Дочь: Шмонина Шейкина Полина Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Шмонина Демидова Мария Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Шмонина Старикова Лидия Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмонина Екатерина Федоровна

Мать ребёнка: Александра Сергеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close