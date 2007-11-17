Шмонин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Шмонин Иван Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1908
Дочь: Шмонина Марфа Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
07.04.1910
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
22.07.1912
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Шмонина Анна Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
23.01.1924
Дочь: Шмонина Шейкина Полина Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Шмонина Демидова Мария Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Шмонина Старикова Лидия Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмонина Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Александра Сергеевна
Смерть
Неизвестно