Александра Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Левин Сергей Николаевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.06.1908

Дочь: Шмонина Марфа Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1910

Сын: Шмонин Кирилл Федорович

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Тоузаково, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1912

Сын: Шмонин Борис Федорович

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1915

Дочь: Шмонина Анна Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
23.01.1924

Дочь: Шмонина Шейкина Полина Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
14.04.1928

Дочь: Шмонина Демидова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
27.11.1930

Дочь: Шмонина Старикова Лидия Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмонин Федор Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шмонина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович

Смерть
Неизвестно
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