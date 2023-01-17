Александра Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Левин Сергей Николаевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.06.1908
Дочь: Шмонина Марфа Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1910
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Тоузаково, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
22.07.1912
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1915
Дочь: Шмонина Анна Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
23.01.1924
Дочь: Шмонина Шейкина Полина Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
14.04.1928
Дочь: Шмонина Демидова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Рождение ребёнка
27.11.1930
Дочь: Шмонина Старикова Лидия Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шмонина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Шмонин Федор Иванович
Смерть
Неизвестно