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Янатьева Анастасия

Место рождения

Великая Новосёлка

Дата рождения

1808

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-59
Рождение ребёнка
1827

Сын: Янатьев / Янакиев / Петр Георгиевич / Юрьевич /

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-66
Рождение ребёнка
1834

Дочь: Христина Юрьевна

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров

ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-66
Рождение ребёнка
1843

Сын: Янатьев / Янакиев / Илья Георгиевич / Юрьевич /

Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров

Ю́рий — мужское русское личное имя; является фонетическим вариантом имени Георгий[2], возникшим из-за невозможности произношения в древнерусской речи начального мягкого [г\'][3]. В течение продолжител... Показать все
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