Янатьева Анастасия
Место рождения
Дата рождения1808
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-89, ревиз.сказка 1835г.,зап.-59
Рождение ребёнка
1827
Сын: Янатьев / Янакиев / Петр Георгиевич / Юрьевич /
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-66
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Христина Юрьевна
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров
ГАДО . Ф - 131-1-107, ревиз.сказка 1850г.,зап.-66
Рождение ребёнка
1843
Сын: Янатьев / Янакиев / Илья Георгиевич / Юрьевич /
Отец ребёнка: Янатьев / Янакиев / Георгий / Юрий / Тохтаров
Ю́рий — мужское русское личное имя; является фонетическим вариантом имени Георгий[2], возникшим из-за невозможности произношения в древнерусской речи начального мягкого [г\'][3]. В течение продолжител... Показать все