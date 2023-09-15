Голицына (Чернышева) Наталья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голицына (Чернышева) Наталья Петровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

17.01.1741

Дата смерти

20.12.1837

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Титул: Графиня, княгиня
Место жительства
Около 1761
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Фрейлина, "усатая княгиня". Не блистала красотой, но пользовалась большим успехом в свете при дворе Екатерины II. Именно она была одной из тех "старух", которые послужили Пушкину прототипами старой гр... Показать все
Бракосочетание
30.10.1766

Муж: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.08.1767

Сын: Голицын Пётр Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.01.1769

Сын: Голицын Борис Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: Князь
Рождение ребёнка
30.05.1770

Дочь: Апраксина Екатерина Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
29.10.1771

Сын: Голицын Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1775

Дочь: Строганова Софья Владимировна

Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович

Москва, город федерального значения Москва
Титул: Княжна
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.1837
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Захоронена в Донском монастыре, Москва.
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