Голицына (Чернышева) Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения17.01.1741
Дата смерти20.12.1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1741
Отец: не указан
Мать: не указана
Титул: Графиня, княгиня
Место жительства
Около 1761
Фрейлина, "усатая княгиня". Не блистала красотой, но пользовалась большим успехом в свете при дворе Екатерины II. Именно она была одной из тех "старух", которые послужили Пушкину прототипами старой гр... Показать все
Бракосочетание
30.10.1766
Рождение ребёнка
23.08.1767
Сын: Голицын Пётр Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Рождение ребёнка
06.01.1769
Сын: Голицын Борис Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Титул: Князь
Рождение ребёнка
30.05.1770
Дочь: Апраксина Екатерина Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Титул: княжна.
Рождение ребёнка
29.10.1771
Сын: Голицын Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Ярополец, Волоколамский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
11.11.1775
Дочь: Строганова Софья Владимировна
Отец ребёнка: Голицын Владимир Борисович
Титул: Княжна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.12.1837
Захоронена в Донском монастыре, Москва.