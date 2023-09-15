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Алин Сергий Григорьев

Место рождения

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Бракосочетание
23.01.1872

Жена: Алина Ксения Димитриева

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он 1-20 лет она 1-17 лет #007470343 №264
Рождение ребёнка
31.10.1872

Дочь: Зиновия Сергеева

Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
31.03.1874

Дочь: Мария Сергеева

Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева

Рождение ребёнка
10.02.1876

Сын: Алин Харлампий Сергеев

Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева

Рождение ребёнка
04.07.1879 ст.

Сын: Алин Андрей Сергеев

Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.

Сын: Алин Максим Сергеев

Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алин Максим Григорьев

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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