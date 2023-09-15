Алин Сергий Григорьев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1872
Жена: Алина Ксения Димитриева
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он 1-20 лет она 1-17 лет #007470343 №264
Рождение ребёнка
31.10.1872
Дочь: Зиновия Сергеева
Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева
Рождение ребёнка
31.03.1874
Дочь: Мария Сергеева
Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева
Рождение ребёнка
10.02.1876
Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева
Рождение ребёнка
04.07.1879 ст.
Сын: Алин Андрей Сергеев
Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева
Рождение ребёнка
21.01.1881 ст.
Сын: Алин Максим Сергеев
Мать ребёнка: Алина Ксения Димитриева
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно