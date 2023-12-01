Воробьева (Шашкина) Светлана Вячеславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Развод
Неизвестно
Муж: не указан