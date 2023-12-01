Воробьева (Шашкина) Светлана Вячеславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воробьева (Шашкина) Светлана Вячеславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1961

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Развод
Неизвестно

Муж: не указан

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