Турнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Турнов Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 01.01.1930

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.07.1923

Сын: Турнов Петр Иванович

Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: ?

Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Турнов Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турнов Александр Иванович

Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна

Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Турнов Алексей Иванович

Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.01.1930
Похороны
Неизвестно
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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