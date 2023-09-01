Турнов Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 01.01.1930
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.07.1923
Сын: Турнов Петр Иванович
Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Турнов Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Турнов Александр Иванович
Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна
Chelyabinsk, Chelyabinsk Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Турнов Анна Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
Около 01.01.1930
Похороны
Неизвестно