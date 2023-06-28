Шварц Вениамин Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888
Отец: Шварц Иосиф Давидович
Мать: Шварц Софья Борисовна
Поручитель
15.06.1907
У Христиана Тимофеевича Трухина и Анны Ивановны Баяновой (по невесте) Метрическая книга данная из Иркутской духовной консистории причту Ниловой пустыни св. Нила Столбенского Иркутской епархии и уезда ... Показать все
Поручитель
15.06.1907
У Христиана Тимофеевича Трухина и Анны Ивановны Баяновой (по невесте) Метрическая книга данная из Иркутской духовной консистории причту Ниловой пустыни св. Нила Столбенского Иркутской епархии и уезда ... Показать все
Поручитель
09.11.1911 ст.
На свадьбе Владимира Николаевича Водольева и Екатерины Алексеевны Мельниковой, вместе с Василием Алексеевичем Мельниковым и Александром Алексеевичем Перфильевым Метрическая книга Спасской, Николо-Ио... Показать все
Восприемник
13.11.1911 ст.
Воспреемник племянницы Елизаветы Константиновны Сендимировой (30.10.1911) Метрическая книга Преображенской, Кресто-Воздвиженской церквей г. Иркутска (1911 г.) 1 января 1911 — 31 декабря 1911 ОГКУ ГАИ... Показать все
Бракосочетание
18.01.1915 ст.
Жена: Шварц Мария Леонтьевна
Яндекс-архив Метрические книги Преображенской церкви, Прокопьевской церкви (1915 г.) 1 января 1915 — 1 января 1915 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №52, стр. 91
Восприемник
09.05.1915
Восприемник Анатолия (25.04.1915), сына Петра Тимофеевича и Надежды Анатольевны Паргачевых. Преображенская церковь Яндекс-архивы: Метрические книги Преображенской церкви, Прокопьевской церкви (1915 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: Шварц Ирина Вениаминовна
Мать ребёнка: Шварц Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
30.12.1924
Сын: Шварц -Не Проверено Владимир Вениаминович
Мать ребёнка: Шварц Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно