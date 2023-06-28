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Шварц Вениамин Иосифович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888

Отец: Шварц Иосиф Давидович

Мать: Шварц Софья Борисовна

Поручитель
15.06.1907
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
У Христиана Тимофеевича Трухина и Анны Ивановны Баяновой (по невесте) Метрическая книга данная из Иркутской духовной консистории причту Ниловой пустыни св. Нила Столбенского Иркутской епархии и уезда ... Показать все
Поручитель
15.06.1907
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
У Христиана Тимофеевича Трухина и Анны Ивановны Баяновой (по невесте) Метрическая книга данная из Иркутской духовной консистории причту Ниловой пустыни св. Нила Столбенского Иркутской епархии и уезда ... Показать все
Поручитель
09.11.1911 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
На свадьбе Владимира Николаевича Водольева и Екатерины Алексеевны Мельниковой, вместе с Василием Алексеевичем Мельниковым и Александром Алексеевичем Перфильевым Метрическая книга Спасской, Николо-Ио... Показать все
Восприемник
13.11.1911 ст.
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Воспреемник племянницы Елизаветы Константиновны Сендимировой (30.10.1911) Метрическая книга Преображенской, Кресто-Воздвиженской церквей г. Иркутска (1911 г.) 1 января 1911 — 31 декабря 1911 ОГКУ ГАИ... Показать все
Бракосочетание
18.01.1915 ст.

Жена: Шварц Мария Леонтьевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Яндекс-архив Метрические книги Преображенской церкви, Прокопьевской церкви (1915 г.) 1 января 1915 — 1 января 1915 ОГКУ ГАИО, фонд №50, опись №12, дело №52, стр. 91
Восприемник
09.05.1915
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Восприемник Анатолия (25.04.1915), сына Петра Тимофеевича и Надежды Анатольевны Паргачевых. Преображенская церковь Яндекс-архивы: Метрические книги Преображенской церкви, Прокопьевской церкви (1915 г.... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: Шварц Ирина Вениаминовна

Мать ребёнка: Шварц Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
30.12.1924

Сын: Шварц -Не Проверено Владимир Вениаминович

Мать ребёнка: Шварц Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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