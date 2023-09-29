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Беляев Егор Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

Около 1865

Пол

Мужской

Отец

Около 1777 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1803 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Беляев Никита Тимофеевич

Мать: не указана

Образование
По 1823
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончание Владимирской духовной семинарии
Работа или профессия
С 1823
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Священник Покровского женского монастыря
Работа или профессия
С 1835
Суздаль, Суздальский муниципальный район, Владимирская область
Священник Успенской церкви (Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Княжьем дворе)
Бракосочетание
До 1837

Жена: Беляева Александра Иоакимовна

Рождение ребёнка
Около 1837 ст.

Сын: Беляев Гавриил Егорович

Мать ребёнка: Беляева Александра Иоакимовна

Работа или профессия
1840
Запрещён в служении, причетник
Работа или профессия
1841
Разрешено священнослужение
Работа или профессия
1843
Федосьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Священник храма Рождества Пресвятой Богородицы
Работа или профессия
1855
Небылое, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Поступил в братство Космина монастыря (Успенский Косьмо-Яхромский монастырь)
Смерть
Около 1865
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