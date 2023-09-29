Беляев Егор Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смертиОколо 1865
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Беляев Никита Тимофеевич
Мать: не указана
Образование
По 1823
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончание Владимирской духовной семинарии
Работа или профессия
С 1823
Священник Покровского женского монастыря
Работа или профессия
С 1835
Священник Успенской церкви (Церковь Успения Пресвятой Богородицы на Княжьем дворе)
Бракосочетание
До 1837
Рождение ребёнка
Около 1837 ст.
Мать ребёнка: Беляева Александра Иоакимовна
Работа или профессия
1840
Запрещён в служении, причетник
Работа или профессия
1841
Разрешено священнослужение
Работа или профессия
1843
Федосьино, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Священник храма Рождества Пресвятой Богородицы
Работа или профессия
1855
Небылое, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область
Поступил в братство Космина монастыря (Успенский Косьмо-Яхромский монастырь)
Смерть
Около 1865