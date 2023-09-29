Беляев Гавриил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беляев Гавриил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1837 ст.

Дата смерти

05.09.1915 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.

Отец: Беляев Егор Никитич

Мать: Беляева Александра Иоакимовна

Образование
С Неизвестно по 1862
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончание Владимирской духовной семинарии
Посвящение в духовный сан
С 1862
Троицкое, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Священник Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной)
Рождение ребёнка
1865

Дочь: Вельт Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Бракосочетание
До 1865

Жена: Беляева Мариамна Ивановна

Рождение ребёнка
1868

Дочь: Миловидова Ольга Гавриловна

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Работа или профессия
С 1870
Сергеево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Священник
Работа или профессия
С 1870
Шуя, Шуя, Ивановская область
Действующий член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Шуйского училища
Рождение ребёнка
04.03.1871

Сын: Беляев Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.

Сын: Беляев Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Награда
1873
Право ношения набедренника, награжден «за весьма усердную при честном поведении службу, за усердие в образовании крестьянских детей, за успешное проповедование слова Божия, за особое усердие к благоле... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1877

Дочь: Фамина Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Награда
1878
Благославление Святейшего Синода, преподано «за заслуги по духовному ведомству» (ВЕВ. 1882. #9, часть офиц. с. 214)
Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.

Сын: Беляев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Награда
22.03.1882 ст.
Право ношения скуфьи, награждён «за отлично-усердную службу по епархиальному ведомству» (ВЕВ. 1882. #9, часть офиц. с. 252)
Рождение ребёнка
1882

Сын: Беляев Георгий Гаврилович

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.

Дочь: Красовская Вера Гавриловна

Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна

Смерть
05.09.1915 ст.
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