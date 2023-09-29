Беляев Гавриил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1837 ст.
Дата смерти05.09.1915 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1837 ст.
Отец: Беляев Егор Никитич
Образование
С Неизвестно по 1862
Владимир, город Владимир, Владимирская область
Окончание Владимирской духовной семинарии
Посвящение в духовный сан
С 1862
Троицкое, Переславский муниципальный район, Ярославская область
Священник Троицкой церкви (Церковь Троицы Живоначальной)
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Вельт Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Бракосочетание
До 1865
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Миловидова Ольга Гавриловна
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Работа или профессия
С 1870
Сергеево, Шуйский муниципальный район, Ивановская область
Священник
Работа или профессия
С 1870
Шуя, Шуя, Ивановская область
Действующий член Общества вспомоществования нуждающимся ученикам Шуйского училища
Рождение ребёнка
04.03.1871
Сын: Беляев Василий Гаврилович
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Рождение ребёнка
01.10.1873 ст.
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Награда
1873
Право ношения набедренника, награжден «за весьма усердную при честном поведении службу, за усердие в образовании крестьянских детей, за успешное проповедование слова Божия, за особое усердие к благоле... Показать все
Рождение ребёнка
14.06.1877
Дочь: Фамина Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Награда
1878
Благославление Святейшего Синода, преподано «за заслуги по духовному ведомству» (ВЕВ. 1882. #9, часть офиц. с. 214)
Рождение ребёнка
21.02.1880 ст.
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Награда
22.03.1882 ст.
Право ношения скуфьи, награждён «за отлично-усердную службу по епархиальному ведомству» (ВЕВ. 1882. #9, часть офиц. с. 252)
Рождение ребёнка
1882
Сын: Беляев Георгий Гаврилович
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Рождение ребёнка
18.06.1886 ст.
Дочь: Красовская Вера Гавриловна
Мать ребёнка: Беляева Мариамна Ивановна
Смерть
05.09.1915 ст.