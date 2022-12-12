Одинец Иван Киреев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти1811
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Одинец Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Одинец Падей Иванов
Мать ребёнка: Одинец Ховра Киреева
Рождение ребёнка
1809
Мать ребёнка: Одинец Ховра Киреева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Одинец Ховра Киреева
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811