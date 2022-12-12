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Одинец Иван Киреев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

1811

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Одинец Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Одинец Падей Иванов

Мать ребёнка: Одинец Ховра Киреева

Рождение ребёнка
1809

Сын: Одинец Терентий Иванов

Мать ребёнка: Одинец Ховра Киреева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Одинец Ховра Киреева

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
1811
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