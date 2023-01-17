Одинец Ховра Киреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766
Отец: Кирей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1801
Сын: Одинец Падей Иванов
Отец ребёнка: Одинец Иван Киреев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Одинец Иван Киреев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Одинец Иван Киреев
Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно