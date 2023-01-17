Одинец Ховра Киреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОдинец Ховра Киреева

Одинец Ховра Киреева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Кирей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1801

Сын: Одинец Падей Иванов

Отец ребёнка: Одинец Иван Киреев

Рождение ребёнка
1809

Сын: Одинец Терентий Иванов

Отец ребёнка: Одинец Иван Киреев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Одинец Иван Киреев

Место жительства
Неизвестно
Карпиловка, Рудобельская волость, Бобруйский уезд
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close