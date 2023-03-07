Ермолов Михаил Иванович
Место рождения
Дата рождения03.11.1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1867
Отец: Ермолаев Иван
Мать: Ермолаева Васса Егоровна
Рождение ребёнка
12.12.1887
Дочь: Анна Михайловна
Мать ребёнка: Ермолова Елена Фомина
Бракосочетание
30.?.1887
Жена: Ермолова Елена Фомина
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно