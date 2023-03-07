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Ермолов Михаил Иванович

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Место рождения

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

03.11.1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1867

Отец: Ермолаев Иван

Мать: Ермолаева Васса Егоровна

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.12.1887

Дочь: Анна Михайловна

Мать ребёнка: Ермолова Елена Фомина

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1887

Жена: Ермолова Елена Фомина

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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