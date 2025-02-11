Ермолаева Васса Егоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Ермолаева Васса Егоровна

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась Неизвестно

умерла Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Супруги
Ермолаев ИванНеизвестно г.р.
Дети
Ермолов Михаил Иванович03.11.1867 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермолаев Иван

Рождение ребёнка
03.11.1867

Сын: Ермолов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Ермолаев Иван

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

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