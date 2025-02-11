Ермолаева Васса Егоровна
женский, родилась Неизвестно
умерла Неизвестно, Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Супруги
Ермолаев ИванНеизвестно г.р.
Дети
Ермолов Михаил Иванович03.11.1867 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ермолаев Иван
Рождение ребёнка
03.11.1867
Отец ребёнка: Ермолаев Иван
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Смерть
Неизвестно
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния