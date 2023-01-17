Ермолова Елена Фомина
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Фомин Семен Фомич
Мать: Фомина Фекла Семеновна
Рождение ребёнка
12.12.1887
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Ермолов Михаил Иванович
Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1887
Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно