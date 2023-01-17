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Ермолова Елена Фомина

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Фомин Семен Фомич

Мать: Фомина Фекла Семеновна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
12.12.1887

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Ермолов Михаил Иванович

Огаревка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
30.?.1887

Муж: Ермолов Михаил Иванович

Куроедово, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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