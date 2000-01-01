Солодянкина Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1815
Сын: Солодянкин Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ефросинья Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно