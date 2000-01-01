Солодянкина Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1815

Сын: Солодянкин Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ефросинья Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Солодянкин Иван Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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