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Солодянкин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Солодянкин Василий Александрович

Мать: Солодянкина Анна Матвеевна

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1815

Сын: Солодянкин Афанасий Иванович

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Ефросинья Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодянкина Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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