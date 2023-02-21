Солодянкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1815
Сын: Солодянкин Афанасий Иванович
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Ефросинья Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Солодянкина Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно