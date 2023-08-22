Таратун Андрей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1913
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913
Отец: Таратун Иван Романович
Мать: Таратун Анна Емельяновна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Таратун Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Неизвестно Анна Ивановна
Мать ребёнка: Таратун Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Таратун Мария Яковлевна
Смерть
Неизвестно