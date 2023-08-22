Таратун Андрей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратун Андрей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1913

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1913

Отец: Таратун Иван Романович

Мать: Таратун Анна Емельяновна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Таратун Борис Андреевич

Мать ребёнка: Таратун Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Неизвестно Анна Ивановна

Мать ребёнка: Таратун Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Таратун Мария Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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