Червякова (Шмидре) Нинель Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Червякова (Шмидре) Нинель Алексеевна

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Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

31.08.1925

Дата смерти

24.05.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925

Отец: Шмидре Алексей Андреевич

Мать: Шмидре Мария Александровна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Бракосочетание
23.06.1951

Муж: Червяков Николай Гаврилович

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Развелись в июне 1963 года
Рождение ребёнка
23.03.1952

Сын: Червяков Александр Николаевич

Отец ребёнка: Червяков Николай Гаврилович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.11.1957

Сын: Червяков Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Червяков Николай Гаврилович

Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
Развод
?.06.1963

Муж: Червяков Николай Гаврилович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Смерть
24.05.2003
Сафоново, Сафоновский муниципальный район, Смоленская область
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