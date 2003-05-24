Червякова (Шмидре) Нинель Алексеевна
Место рождения
Дата рождения31.08.1925
Дата смерти24.05.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1925
Бракосочетание
23.06.1951
Развелись в июне 1963 года
Рождение ребёнка
23.03.1952
Сын: Червяков Александр Николаевич
Отец ребёнка: Червяков Николай Гаврилович
Рождение ребёнка
16.11.1957
Сын: Червяков Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Червяков Николай Гаврилович
Развод
?.06.1963
Смерть
24.05.2003