Пенкржик (Найденова) Апполинария Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенкржик (Найденова) Апполинария Семеновна

Место рождения

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд

Дата рождения

27.12.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896 ст.

Отец: Найденов Семен Федорович

Мать: Найденова Пелагея Ивановна

Кусково, Выхинская волость, Московский уезд
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь.
Бракосочетание
10.11.1917 ст.

Муж: Пенкржик Михаил Станиславович

Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНСКАЯ В БАРАШАХ. ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №53, стр. 191
Смерть
Неизвестно
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