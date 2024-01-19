Пенкржик (Найденова) Апполинария Семеновна
Место рождения
Дата рождения27.12.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1896 ст.
Метрика о рождении: Кусково село, Спасская церковь.
Бракосочетание
10.11.1917 ст.
Москва, город федерального значения Москва
Метрика о бракосочетании: МЕТРИЧЕСКИЕ КНИГИ МОСКВА ИВАНОВСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ВОСКРЕСЕНСКАЯ В БАРАШАХ. ЦГА Москвы, фонд №2122, опись №2, дело №53, стр. 191
Смерть
Неизвестно