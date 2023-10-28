Дробышевский Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дробышевский Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Дробышевский Василий Степанович

Мать ребёнка: не указана

Шепотовичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Дробышевский Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Шепотовичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
1901

Сын: Дробышевский Матвей Степанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Дробышевский Петр Степанович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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