Дробышевский Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.01.1924
Сын: Дробышевский Степан Васильевич
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Ерополье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.01.1928
Дочь: Дробышевская Анна Васильевна
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1928
Сын: Дробышевский Павел Васильевич
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1932
Сын: Дробышевский Николай Васильевич
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
22.05.1934
Дочь: Дробышевская Анастасия Васильевна
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1936
Дочь: Дробышевская Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
28.06.1938
Сын: Дробышевский Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Дробышевский Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна
Пропал без вести (военное)
1944
Пропал без вести (военное)
1944
Смерть
1944