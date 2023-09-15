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Дробышевский Василий Степанович

Место рождения

Шепотовичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Шепотовичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд
Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Дробышевский Степан Васильевич

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Ерополье, Буда-Кошелёвский район, Гомельская область
Рождение ребёнка
12.01.1928

Дочь: Дробышевская Анна Васильевна

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Дробышевский Павел Васильевич

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.1932

Сын: Дробышевский Николай Васильевич

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
22.05.1934

Дочь: Дробышевская Анастасия Васильевна

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Дробышевская Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
28.06.1938

Сын: Дробышевский Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Дробышевский Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Дробышевская Федора Васильевна

Пропал без вести (военное)
1944
Пропал без вести (военное)
1944
Смерть
1944
Шепотовичи, Дудичская волость, Рогачевский уезд
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