Кривонос (Максимова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
28.07.1957
Дочь: Кривонос Лидия Андреевна
Отец ребёнка: Кривонос Андрей Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осянина Ольга Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Целякова Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грязнова Галина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муравьева Нина Андреевна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно