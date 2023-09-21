Кривонос (Максимова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривонос (Максимова) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Максимова Матрона Герасимовна

Рождение ребёнка
28.07.1957

Дочь: Кривонос Лидия Андреевна

Отец ребёнка: Кривонос Андрей Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осянина Ольга Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Целякова Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грязнова Галина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муравьева Нина Андреевна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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