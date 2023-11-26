Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Солдак Иван Федорович
Солдак Иван Федорович
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Солдак Федор
Мать
Солдак (Дец) Фекла
Дети
Не указаны
Добавил:
БД
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец:
Солдак Федор
Мать:
Солдак Фекла
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия