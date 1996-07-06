(Зарина) Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Зарина) Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1911

Дата смерти

06.07.1996

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1906 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.04.1939

Дочь: Бабоченко Алла

Отец ребёнка: Венедиктов Виктор

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.06.1946

Сын: Зарин Евгений

Отец ребёнка: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Венедиктов Виктор

Смерть
06.07.1996
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