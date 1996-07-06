(Зарина) Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1911
Дата смерти06.07.1996
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.04.1939
Дочь: Бабоченко Алла
Отец ребёнка: Венедиктов Виктор
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
30.06.1946
Сын: Зарин Евгений
Отец ребёнка: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Венедиктов Виктор
Смерть
06.07.1996