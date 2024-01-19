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Коровкин Яков Тимофеевич

Место рождения

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

1836

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коровкин Тимофей Перфирьевич (Перфилович)

Мать: Коровкина Евдокия Аврамовна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1792

Сын: Коровкин Пимен Яковлевич

Мать ребёнка: Коровкина Агриппина Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Коровкин Ефим Яковлевич

Мать ребёнка: Коровкина Лукья Марковна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1806

Сын: Коровкин Митрофан Яковлевич

Мать ребёнка: Коровкина Лукья Марковна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Агриппина Григорьевна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коровкина Лукья Марковна

Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1836
Солонихино, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.
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