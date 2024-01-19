Коровкин Яков Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смерти1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Коровкина Агриппина Григорьевна
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Коровкина Лукья Марковна
Рождение ребёнка
1806
Сын: Коровкин Митрофан Яковлевич
Мать ребёнка: Коровкина Лукья Марковна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коровкина Лукья Марковна
Смерть
1836
Год смерти указан в ревизской сказке 1850 г.