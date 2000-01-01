Анастасия Александрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Александрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1872

Дата смерти

27.06.1873

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: Александр Гаврилов

Мать: Наталья Петрова

Смерть
27.06.1873
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