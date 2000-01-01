Наталья Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти25.11.1887
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Сын: Фёдор Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Анастасия Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
27.02.1873
Дочь: Евдокия Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
29.12.1879
Сын: Иван Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
1879
Сын: Пётр Александров
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ксения Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Александрова
Отец ребёнка: Александр Гаврилов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Гаврилов
Смерть
25.11.1887