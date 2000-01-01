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Наталья Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.11.1887

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Сын: Фёдор Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Анастасия Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
27.02.1873

Дочь: Евдокия Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
29.12.1879

Сын: Иван Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
1879

Сын: Пётр Александров

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матрёна Александрова

Отец ребёнка: Александр Гаврилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Гаврилов

Смерть
25.11.1887
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