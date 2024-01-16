Рукосуева Федора Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рукосуева Федора Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1798

Сын: Рукосуев Дмитрий Вавилович

Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1816

Сын: Рукосуев Семён Вавилович

Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рукосуев Егор Вавилович

Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Рождение ребёнка
1822

Сын: Рукосуев Афанасий Вавилович

Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рукосуев Вавил Фёдорович

Малеево, Богучанский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
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