Рукосуева Федора Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1798
Сын: Рукосуев Дмитрий Вавилович
Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Рукосуев Афанасий Вавилович
Отец ребёнка: Рукосуев Вавил Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно