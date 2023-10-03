Ромашов Роман Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1910
Дочь: Петровская Александра Романовна
Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна
Николаевская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1921
Сын: Ромашов Николай Романович
Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ольга Романовна
Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна
Смерть
Неизвестно
Хачмас
Причина смерти: Воспаление лёгких