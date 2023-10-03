Ромашов Роман Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРомашов Роман Ильич

Ромашов Роман Ильич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1910

Дочь: Петровская Александра Романовна

Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна

Николаевская, Успенский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1921

Сын: Ромашов Николай Романович

Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ольга Романовна

Мать ребёнка: Ромашова Пелагея Тимофеевна

Смерть
Неизвестно
Хачмас
Причина смерти: Воспаление лёгких
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close