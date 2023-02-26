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Варвара Яковлева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

06.04.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Ефимия Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Фомин)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
28.11.1831

Дочь: Варвара Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Фомин)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1833

Дочь: Васса Анисимова

Отец ребёнка: Анисим (Фомин)

Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анисим (Фомин)

Смерть
06.04.1836
Лазари, Дубровская волость, Поречский уезд
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