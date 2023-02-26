Варвара Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1798
Дата смерти06.04.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Ефимия Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Фомин)
Рождение ребёнка
28.11.1831
Дочь: Варвара Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Фомин)
Рождение ребёнка
06.08.1833
Дочь: Васса Анисимова
Отец ребёнка: Анисим (Фомин)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анисим (Фомин)
Смерть
06.04.1836